Antidoping Svizra tschertga in nov directur

Matthias Kamber ha dà giu ses post, vegn dentant a sustegnair ses successur durant l'emprim temp. Enfin il favrer 2018 è Kamber dentant anc en funcziun.

Corinne Schmidhauser, la presidenta dal cussegl da fundaziun d'Antidoping Svizra haja accentuà che questa cunvegna saja vegnida fatga ensemen cun Mathias Kamber per ch'il successur possia surpigliar las fatschentas en urden.

Kamber haja confermà quai e sa dosta fermamain cunter l'impressiun ch'el dettia si ses post or da frust. L'um da 63 onns n'ha ils ultims onns betg pli fatg in misteri or da sia trumpada davart il scandal da doping da la Russia. Dad ina vart haja la Russia confessà ses sbagls, da l'autra vart haja il sport desditgperquai ch'el haja laschà participar la Russia als gieus olimpics a Rio de Janeiro. Uschia tramettia il sport or in fauss signal.

Dapi la stad 2008 è Kamber l'emprim directur dad Antidoping Svizra. Avant è il chemicher stà manader dal champ spezial doping en l'Uffizi federal da sport. El s'engascha dapi passa 30 onns per il cumbat cunter il doping.

RR novitads 14:00