Durant la stagiun da far fain han ins gia pudì spendrar 59 chavrielins cun agid da dronas. Quellas pon localisar ils animalets en il pastg lung. Il success ha surpassà las spetgas.

Ils 30 da matg ha l'Appenzell Dadens cumenzà cun la stagiun da far fain. Dapi lura sajan las quatter dronas per spendrar chavrielins stadas trasora en acziun, ha communitgà l'uffizi per chatscha e pestga.

Las dronas èn equipadas cun cameras termicas. I saja impurtant da far ils sgols baud la damaun, avant ch'i vegn segà. Ils chavrielins chattads vegnan purtads a l'ur dals prads e cuverts cun ina chista. Uschia po vegnir lavurà enavant. La purschida è gratuita per puras e purs. Il temp nua ch'ils chavrielins sa zuppan en il pastg aut e na scappan betg da las maschinas cuzza anc fin la fin da zercladur.

Ils chavrielins vegnan cuverts cun chistas per ch'ins possia segar senza privel da blessar els.

Er en Grischun vegn lavurà dapi quest onn cun dronas per evitar che chavrielins vegnian en maschinas da segar.

