Dapi l’entschatta da l’onn 2021 emprendan ils dus giuvens autodidacticamain rumantsch sursilvan. La decisiun da tscherner il rumantsch sco linguatg communabel saja stada svelta, declera Jeremy Roch che vegn oriundamain da Genevra. Era per Ignacio Bustamante che deriva da la Bolivia è il rumantsch stà ideal cunquai che blers pleds e la grammatica sumeglian a lur linguatgs mamma.

Uschia han els cumprà divers meds d’instrucziun per emprender autodidacticamain. Da chattar cudeschs da grammatica e carnets d’exercizi na saja betg stà il problem declera Jeremy Roch. Mo cun chattar meds adattads è crudà si ch’i dat strusch ina purschida digitala sco per exempel en furma d’applicaziuns per ils telefonins.

Legenda: Jeremy Roch durant il tandem da linguas. RTR, Lukas Quinter

Ils meds n’èn betg adina optimals

Quai ch’els hajan chattà saja stà u memia avanzà u betg adattà per emprender. Quai saja in zichel donn uschia stoppian els adina runar natiers tut ils cudeschs sch’els vulan emprender.

Custs immens

La Lia Rumantscha che s’engascha per la furmaziun dal Rumantsch sa che la digitalisaziun daventa adina pli impurtanta. Uschia han els creà l’applicaziun «Babulins» per IOS ed Android nua che uffants san emprender a moda ludica rumantsch. Fin ussa è «Babulins» vegnida chargiada giu varga 13’000 giadas.

Crear in’app per creschids n’è actualmain betg en discussiun, declera Conradin Klaiss, il responsabel per furmaziun tar la Lia Rumantscha. Ils custs da be mantegnair in’app sajan autas. Igl è regularmain da far updates da l’applicaziun. Uschia che la Lia Rumantscha investescha mintg’onn radund 2’300 francs be per il mantegniment.