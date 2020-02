Il Cussegl federal vul augmentar las expensas per l'armada cuntinuadamain ils proxims onns. Quest onn vul el impunder 2,7 milliardas francs per il program d'armament, material ed immobiglias. Per ils proxims 4 onns vul el dumandar il parlament 21,1 milliardas francs. Quai è da leger en il messadi da l'armada che la scheffa dal departament, Viola Amherd, ha preschentà oz.

Il pli grond post è l'aquist dals novs jets da cumbat che custan 6 milliardas francs. Novas rachetas che vegnan sajettadas da la terra anora èn calculadas cun 2 milliardas. Ils proxims onns (2021 – 2024) è il focus spezial da proteger il spazi aviatic.

Dapli daners per l'armament

Cun il messadi da l'armada preschenta il Cussegl federal al parlament er il program d'armament per l'onn current che tutga anc en il program vegl. Quel ha in volumen da 1,354 milliardas francs, bunamain 500 milliuns dapli ch'il 2019.

In punct central è da modernisar per 600 milliuns francs la telecommunicaziun. Las raits da datas e discurs dals stgalims fin a la divisiun duain vegnir remplazzadas sco er il sistem da telecommunicaziun militar integrà. Vitiers vul la Confederaziun cumprar in'emprima transcha da novs apparats da func tactics.

Maletg 1 / 3 Legenda: Per 600 milliuns francs vul il Cussegl federal modernisar las raits da datas e da discurs. VBS Maletg 2 / 3 Legenda: Il camiun da l'armada per il transport d'aua è era part dal material per l'agid en catastrofas. VBS Maletg 3 / 3 Legenda: Il sistem militar per survegliar il spazi d'aria da la Svizra duai vegnir remplazzà. VBS

