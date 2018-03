Cun il messadi da l’armada 2018 propona il Departament federal da defensiun era da cumprar ina nova montura per ils schuldads. Quella duai remplazzar la vestgadira da cumbat 90/06 che marca gia dapi passa 25 onns il maletg da l’armada svizra.

Era la nova montura duai suandar il principi da tschagula, vul dir ch’il schuldà po era vinavant adattar sia vestgadira a las temperaturas ed a las cundiziuns da l’aura. Las singulas tastgas pon vegnir montadas a moda individuala vid la vesta, il satgados ni la tschinta. Uschia po la montura vegnir adattada al basegn persunal dal schuldà ed a sia funcziun en in cumbat.

Camufladi senza nair

La nova montura vegn a purtar in nov muster da camufladi che na cuntegn betg pli la colur naira. Tenor l’armada han tests mussà che la colur naira è in dischavantatg en il cumbat perquai ch’ella è meglier visibla ch’il muster nov ch’è pli cler e cuntegn dapli brin cler. Era ils chalzers nairs svaneschan e vegnan remplazzads cun chalzers grischs e brins.

3'000 francs per schuldà

Cun il credit da 377 milliuns francs pon vegnir equipads 100’000 schuldads. La nova montura custa circa 3’000 francs per in schuldà, be la vesta da protecziun custa circa 1’500 francs. Davent dal 2022 duain ils schuldads vegnir equipads cun la nova montura che duai vegnir duvrada per almain 25 onns.

