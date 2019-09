Las dronas che l'armada vul nizzegiar per survegliar ils cunfins svizzers han retard. Enstagl vegnia ella a duvrar helicopters, ha confermà Armasuisse in rapport da las gasettas da la chasa editura Tamedia. La raschun per il retard saja ch'il producent israelian haja almain set mais retard. Il producent Elbit haja sutstimà quant ditg ch'i dovria per certifitgar las dronas.

Probabel pront vers l'atun 2020

Empustà las dronas aveva l'Armada svizra gia avant quatter onns. Lura avevi num ch'ellas duain vegnir furnidas en il decurs da l'onn 2019. Uss èn ellas probablamain pir prontas vers l'atun da l'auter onn.

Chasti convenziunal

Tals retard sajan «normal» e part da mintga contract, ha Kaj-Gunnar Sievert, pledader da l'Uffizi da l'armament Armasuisse ditg. Malgrà quai pudess il producent Elbit esser confruntà cun in chasti convenziunal. Decidì na saja dentant anc nagut.

Il parlament aveva il 2015 approvà in credit da 250 milliuns francs per las novas dronas. Cun ina lunghezza da nov meters ed ina ladezza d'ala da 17 meters pon las dronas restar fin 24 uras en l'aria.

Ord l'archiv

RR novitads 11:00