Il fanadur han divers schuldads gì diarrea e da vomitar en las casernas da Jassbach BE, Bière VD e Sion VS. Plirs eran vegnids ospitalisads cun suspect d'ina tissientada da mangiativas. En in cas era la salata gia ida en mal, en l'auter aveva la salata da macruns si bacterias ed en il terz cas era l'aua en in uder en cuschina contaminada cun bacterias.

L'armada svizra ha uss reagì ed ordinà diversas mesiras. Uschia èsi en l'avegnir scumandà da stgaudar spisas ina segunda giada, cura che las temperaturas èn autas. Latiers datti mesiras de desinfecziun e dapli controllas, scriva l'Uffizi federal per defensiun.

RR novitads 14:00