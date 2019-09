Il mument è Thomas Süssli il schef da la Basa d'agid al commando (FUB) ch'è tranter auter responsabla per la defensiun da cyber. Enfin avant paucs onns è Süssli stà uffizier da milissa ed ha lavurà en la branscha da finanzas. Per in aut uffizier dal stab ha Süssli plitost fatg ina carriera pauc tipica. Per Süssli n'è quai però betg stà in dischavantatg.

Votaziun davart jets da cumbat

Il nov schef da l'armada cumenza ses nov post l'entschatta schaner 2020. Tar ina da las grondas sfidas dal nov schef da l'Armada svizra tutga la votaziun davart la cumpra da jets da cumbat. Cartaivlamain vegn la Svizra er a cumprar durant sia perioda d'uffizi novas rachetas per la defensiun cunter aviuns.

