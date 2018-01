Armin Capaul è pront per in cumpromiss

Il pur da muntogna pudess retrair sia initiativa per las vatgas cun corna, dentant be sch'il parlament fa ina lescha che gida er a las vatgas insatge.

Sursiglir cuntegn supplementar Iniziativa Cun sia iniziativa vuleva Armin Capaul che la confederaziun sustegnia purs che tegnan vatgas cun corna finanzialmain. Ils daners duain indemnisar ils dischavantatgs che las vatgas cun cornas portan. Uschia ston purs da vatgas cun cornas per exempel bajegiar stallas pli grondas.

Envers SRF News ha Armin Capaul, il pur da muntogna ed iniziant da l'iniziativa per las vatgas cun corna confirmà, ch'el saja pront per cumpromiss: Per Armin Capaul fissi en urden sche la confederaziun faschess quai cun mo 15 milliuns francs e betg cun 30 milliuns francs sco che l'iniziativa prevesa. El retiria però be l'iniziativa sch'il parlament menziuneschia en la lescha explicitamain ch'ins stoppia tegnair bain las vatgas. Vul dir che las vatgas stoppian er durant l'enviern pudair sa muventar en il liber e la stad sin pastgira.

La cumissiun propona cuntraproposta indirecta

La cumissiun cusseglia d'elavurar ina lescha sco cuntraproposta indirecta tar l'iniziativa. Quai è ina proposta pli concilianta che quella dal Cussegl dals chantuns. Il Cussegl dals chantuns aveva fatg la proposta da refusar l'iniziativa senza cuntraproposta.

RR novitads 17:00