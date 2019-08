La via dal Pass dal Brünig è stada serrada oz durant bun 4 uras pervi d'ina smanatscha da bumba cunter in car da l'exteriur. La smanatscha n'è betg sa verifitgada, communitgescha la polizia da Sursilvania. Il bus è vegnì retegnì sin in parcadi tranter Giswil e Kaiserstuhl, nua che spezialists da l'institut forensic da Turitg han examinà il bus. Era in segund bus da la medema firma è vegnì examinà. Persunas na sajan betg vegnidas a donn. Il mument da la smanatscha charravan omadus bus senza passagiers.

La smanatscha ch'ina bumba sa chattia en il car, haja la Polizia chantunala da la Sursilvania survegnì or da l'exteriur. Dapli detagls na dat l'Uffizi da giustia e segirezza dal chantun Sursilvania betg enconuschent.

L'autostrada A8 è stada serrada durant pliras uras. Entant è ella puspè charrabla.

