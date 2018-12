L'um ch'aveva mazzà quatter persunas a Rupperswil avant trais onns vegn internà ordinari. Per internar l'um per vita duranta manchian premissas impurtantas, argumentescha la Dretgira superiura da l'Argovia.

Per internar insatgi per vita duranta pretenda la lescha che dus experts independents giuditgeschan in delinquent sco betg terapabel. E quai na saja betg il cas tar il delinquent da Rupperswil.

La Dretgira superiura da l'Argovia conferma uschia la decisiun da la Dretgira districtuala da Lenzburg, ch'aveva sentenzià l'assassin da Rupperswil a praschun per vita duranta ed ad in internament ordinari. El saja culpabel en tut ils puncts da l'accusaziun.

Procuratura publica cuntenta

La procuratura publica Barbara Loppacher è cuntenta cun la sentenzia dal la Dretgira superiura. I saja stà davent da l'entschatta la finamira da la procuratura publica da cuntanscher in internament ordinari.

Il crim

L'um, che ha oz 35 onns, era entrà curt avant Nadal 2015 en ina chasa d'ina famiglia a Rupperswil. Là aveva el malduvrà in buob da 13 onns e suenter mazzà el, la mamma, il frar e l'amia da quel. L'assassin aveva assaglì la famiglia en la vischnanca da Rupperswil – il medem lieu, en el qual ch'el viveva sez. L'um era stà ina giada trenader da ballape da giuvenils.

RR novitads 15:00