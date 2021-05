cuntegn

Assicuranza d'accidents - La Suva spargna cun reintegrar persunas en il process da lavur

Il 2016 ha la Suva instradà in program da reintegraziun. Grazia a quest program ha la Suva pudì reintegrar l'onn passà 67 persunas en il process da lavur. Cun quai resulta per l'assicurader d'accidents in respargn da passa 20 milliuns francs.