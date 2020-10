Il Cussegl federal refusa l’iniziativa «Per distgargiar da las premias da la cassa da malsauns», fa però ina cuntraproposta indirecta. L'iniziativa sa concentreschia be sin ils daners d'agid, prevesia però naginas mesiras per reducir ils custs en il sectur da sanadad, uschia l'argumentaziun. Cun sia cuntraproposta vul il Cussegl federal stgaffir impuls per realisar pli spert e cumplessiv las mesiras da spargn en il sectur da sanadad.

L’iniziativa pretenda ch’ils assicurads ston pajar maximalmain 10% da lur entradas ch’els han a disposiziun per las premias da las cassas da malsauns. La reducziun da las premias duai vegnir finanziada per dus terzs da la Confederaziun, il rest duain ils chantuns surpigliar.

Il 2019 avevan 27% da las assicuradas e dals assicurads en Svizra survegnì ina reducziun da las premias.

