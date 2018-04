Andreas Dummermuth, president da las cassas da cumpensaziun chantunalas, defenda la lescha per survegliar che survegnan daners da l'assicuranza sociala.

Mintga cas d'abus vegnia examinà concret, ha el declerà.

L'instrument da surveglianza saja necessari.

Las assicuranzas socialas na sajan nagin self-service, ha Dummermuth ditg en la «Samstagsrundschau» da radio SRF. Il sistem da las assicuranzas socialas saja l'infrastructura la pli chara en Svizra. Mintga quart franc che vegnia stgaffì giaja là.

Las pli bleras persunas survegnian cun raschun ils daners da l'assicuranza sociala. I dettia paucs cas nua che persunas retirian nungiustifitgadamain daners. Per quels paucs cas dovria dentant vias per survegliar.

Cifras dal 2016 sco cumprova

Il manader da la cassa da cumpensaziun da l'AVS e l'AI dal chantun Schwyz sa dosta cunter la renfatscha ch'i vegnia investì memia bler per memia pauc. La nova lescha prevesia cleras reglas. Mintga cas vegnia examinà concret, ha declerà Dummermuth.

Sco cumprova ha el preschentà las cifras da l'Assicuranza d'invaliditad dal 2016 cura che la surveglianza è anc stada pussaivla. Tenor Dummermuth han 434'000 persunas survegnì là contribuziuns da l'AI. En 2'000 cas hai dà il suspect ch'i vegnia fatg abus. Quai ha gì per consequenza 270 observaziuns. 180 cas han retratg ina AI a moda nungiustifitgada.

Referendum d'ina gruppa da burgais

Avant paucs dis han privats cumenzà a rimnar suttascripziuns per in referendum cunter la lescha per survegliar persunas che retiran prestaziuns socialas. Lantschà il referendum ha ina gruppa enturn l'autura Sibylle Berg. La gruppa ha temp da rimnar las 50'000 suttascripziuns enfin ils 5 da fanadur.

La lescha suspectia en general la populaziun e blesseschia la sfera privata da las persunas, argumentescha la gruppa. Cifras dal 2016 mussian che mintga terza observaziun saja stada senza motiv.

Bilantscha da la situaziun lubida

Ils cussegliers han approvà la lescha en la sessiun da primavaira. Ella pussibilitescha ad Assicuranzas socialas d'observar clients entras detectivs sch'i suspectan ch'i vegnia fatg abus. Quai na vala betg be per l'Assicuranza d'invaliditad mabain er per cassas da malsauns e d'accidents sco era per l'assicuranza cunter la dischoccupaziun.

Dasper registraziuns da purtrets e tun èn era lubids instruments tecnics per ina bilantscha da la situaziun lubida. Manegiads èn qua sur tut Trackers da GPS che pon vegnir montads vid autos. Auter che tar registraziuns da purtrets e tun dovri qua dentant ina lubientscha da la dretgira.

RR novitads 15:00