Il patratg ch’i tanscha dad esser fautur da la Rega e lura vegnan ils custs per il transport e salvament surpigliads è fitg derasà, dentant sbaglià. La Rega surpiglia be custs ch'ella chaschuna. Tgi che n'è betg pertschert da quai pudess vegnir surprais dals custs.

La Rega n'è nagina segirada, mabain ina fundaziun. Ord vista giuridica è la contribuziun da 40 francs per persuna da mintg'onn ina donaziun che dat a la Rega la pussaivladad da metter a disposiziun ses servetschs da salvament e spendrament. Sco engraziament per questa donaziun surpiglia la Rega ils custs da salvament da lur fauturas e fauturs. Però mo quels custs. È in'autra organisaziun responsabla per il salvament poi vegnir char per fauturs da la Rega.

Tgi paja tge ?

Tar in'accident surpiglia l'assicuranza d'accidents (privat u via l'emploiader) per regla ils custs dal transport.

Tar ina malsogna dovri per il pli ina segirada supplementara. Ins paja dapli che per il fautur tar la Rega, è persuenter dentant er segirà cumplessivamain, per exempel sch'i dovra in transport or da l'exteriur.

L'assicuranza fundamentala da la cassa da malsauns surpiglia per principi mo la mesadad dals custs da transport ed er quels mo sut tschertas circumstanzas.

Maximalmain 5'000 francs (tar custs totals da 10'000 francs) per onn surpiglia l'assicuranza da basa, dentant mo sch'il transport è er propi necessari ord vista medicinala. Per exempel tar ina greva attatga dal cor u in schoc allergic. È in transport dentant necessari, però betg urgent, lura surpiglia l'assicuranza da basa sulettamain 500 francs per onn.