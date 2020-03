En la situaziun actuala saja la protecziun dals locataris betg segirada. Quai ha communitgà l'associaziun da locataris svizra. Locataris che na possian pervia da las mesiras per far frunt al coronavirus betg pli pajair lur tschains-chasa, perquai ch'els na survegnan per exempel nagina paja pli u èn sfurzads da serrar lur fatschenta, stoppian vegnir protegids specialmain.

En in scriver al Cussegl federal pretenda l'associaziun perquai in conclus federal urgent. Tut ils termins per locataris privats u da fatschentas duain vegnir suspendids. Plinavant saja da suspender tut las evacuaziuns sfurzadas. Las autoritads na vegnian betg pli ad esser ablas da metter a disposiziun urgentamain alloschis per locataris ch'èn pertutgads da talas evacuaziuns sfurzadas.