Datas sensiblas da la Confederaziun puspè svanidas or dal Darknet

Las datas enguladas e publitgadas en il Darknet èn para puspè svanidas da là.

L'entschatta dal zercladur èn datas d'ina interpresa dad IT XPlain vegnidas enguladas e publitgadas en il Darknet.

Entant è cler ch'er datas sensiblas da la Confederaziun èn pertutgadas.

Sper adressas da cusseglieras e cussegliers federals èn tenor la «NZZ am Sonntag» er mesiras da segirtad per diplomats da l'exteriur ed ambassadas pertutgadas.

Las datas da la Confederaziun ch'ina gruppa da hackers aveva engulà e publitgà en il Darknet, èn para ussa svanidas da là. Quai rapporta il Center Svizzer per cybersegirezza. Co e pertge ch'els èn sparids, n'è però betg enconuschent. Las datas sensiblas sa chattavan enfin dumengia avantmezdi anc en il Darknet.

Mesiras da segirezza ed adressas da domicil da cusseglieras e cussegliers federals

Tar las infurmaziuns sensiblas sa tractia tranter auter da mesiras da segirezza per proteger ambassadas e diplomats e diplomatas da l'exteriur. Da princip po uschia mintgin vesair en l'internet co che la Svizra protegia persunas ch'èn politicamain impurtantas. Er las cusseglieras ed il cussegliers federals èn pertutgads direct dals «Leaks». Uschia èn lur adressas visiblas èn in document engulà. Las datas aveva la gruppa engulà l'entschatta zercladur.

Stab da crisa gia installà

Il Cussegl federal è gia pli ditg stà alarmà pervi da las attatgas da hackers, sco che cussegliera federala Karin Keller-Sutter ha ditg gia avant intgins dis: «Sch’ins collavura cun ina firma che vegn haccada e lura van datas a perder – lura ston ins bain esser alarmà.» Perquai ha il Cussegl federal drizzà en in stab da crisa.

La firma XPlain haja possedì datas che n'avessan atgnamain betg d'esser en lur possess. Era quai vegnia examinà actualmain. Plinavant vul la Confederaziun examinar tut ils contracts cun firmas externas per che datas na possian en futur betg pli ir a perder uschè lev. Il Cussegl federal vul infurmar la publicitad davart ils ulteriurs pass «transparentamain».