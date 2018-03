Ils chantuns da muntogna sa dostan encunter las pretensiuns d’ina allianza da concerns d’electricitad e da l’economia da sbassar il tschains d’aua sin 80 francs per kilowatt e flexibilisar il sistem da calculaziun.

La nova proposta dals concern d'electricitad e lur alliads è ord vista da la cuminanza d'interess da las vischnancas concessiunarias grischunas in'attatga frontala. Lur finamira saja da reducir u schizunt da stritgar ils tschains d'aua, quai scriva la cuminanza d'interess en sia reacziun. Ils concerns d'energia e lur associaziuns taschentian che las circumstanzas sajan sa midadas. Ils pretschs d'electricitad sajan creschids dapi l'enviern 2016 per bunamain 70% ed er ulteriurs facturs mussian ch'ils pretschs pudessan s'augmentar vinavant, uschia scriva la cuminanza d'interess e ses president Not Carl en ina communicaziun. Tractar la dumonda dals tschains d'aua en ina debatta davart il nov urden dal martgà d'electricitad saja la suletta e raschunaivla via.

Allianza Tschains d'aua pretenda in tschains variabel

Il tschains d'aua ch'è actualmain ina taxa fixa duai en l'avegnir sa cumponer d'ina part fixa e d'ina part flexibla. La part fixa paja l'ovra idraulica per ils dretg da pudair nizzegiar l'aua. La taxa variabla duai s'orientar vid il pretsch d'electricitad. Quai pretenda in'allianza da concerns d'energia, da l'economia, da l'uniun da las citads svizras e dal forum da consuments svizzers.

Il tschains d'aua che las ovras idraulicas pajan per nizzegiar l'aua dals chantuns u da las vischnancas da domicil è vegnì introducì il 1918. Per l'allianza n'è quest sistem betg pli confurm al temp.

Il tschains d'aua actual da maximalmain 110 francs per kilowatt prestaziun brutta ha da far nagut pli cun la realitad.

Perquai dovri ina flexibilitad tals tschains d'aua. A lunga vista stoppian ils tschains d'aua vegnir reglads ensemen cun la revisiun da la lescha per il provediment d'electricitad. La flexibilisaziun duai esser fixada en la lescha sin l'emprim da schaner 2020, pretenda l'allianza.

Il Cussegl federal publitgescha proximamain ses messadi davart il tema. Sia emprima proposta era fitg sumeglianta a quella da l'allianza. El ha vulì reducir ils tschains d'aua sin 80 fr/kW prestaziun brutta, vitiers ha er el proponì ina part fixa ed ina part variabla. En la consultaziun è questa proposta dentant vegnida crititgada da tuttas varts, uschia che la Cussegliera federala Doris Leuthard ha declerà il november passà ch’els stoppian anc ina giada ir sura ils cudeschs.

