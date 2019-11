Gist a Turitg, che vala en sasez en l'entira Europa sco citad fitg amiaivla per persunas omosexualas, hai dà ils ultims mais pliras attatgas sin omosexuals. Tenor l'organisaziun Pink Cross datti en Svizra duas giadas l'emna cas, nua che umens omosexuals, lesbas u persunas transumanas vegnan insultads u perfin attatgads corporalmain.

Patrick Hadi Huber da la Partida socialdemocratica di, ch'i saja impurtant che talas attatgas vegnian er mussadas en la statistica da la polizia. Perquai che persunas vegnan attatgadas, be perquai ch'ellas appartegnan ad ina tscherta gruppa da persunas. Quai na saja betg normal. Perquai stoppia er dar la pussaivladad da persequitar tals cas, pretender Hadi Huber. Quai possian ins dentant pir far, sch'il problem vegnia fatg visibel per la politica e la societad.

Quai n'è betg normal e sto vegnir persequità correspundentamain.

La pretensiun n'è betg nova. Il Cussegl federal ha examinà gia il 2016 ina tala statistica, la maioritad dals chantuns è dentant stada cunter. La lavur saja memia gronda, il niz memia pitschen ed i saja grev per la polizia da dumandar las unfrendas tge orientaziun sexuala ch'ellas hajan e registrar quai.

PPS: Statistica na fa nagin senn

Roger Bartholdi da la PPS Turitg ha ditg la mesemna ch'ina tala statistica na fetschia nagin senn.

Be perquai ch'insatgi è omosexual e vegn pitgà ensemen, n'è quai ni meglier ni mender che sch'insatgi vegn pitgà ensemen per auters motivs.

I saja adina, adina inacceptabel, sch'insatgi vegnia attatgà, uschia il politicher da la PPS. Er tar attatgas sin autras persunas stoppia dar ina toleranza da nulla.

Malgrà la resistenza da la PPS ha il parlament da la citad da Turitg sustegnì mesemna saira la proposta e quai cun gronda maioritad. La regenza da la citad examineschia gugent, co ch'ina tala statistica possia vegnir realisada, ha ditg Karin Rykart, la parsura per la segirezza.

La discussiun po vegnir objectivada, forsa pon ins er realisar mesiras, sch'ins vesa che las cifras èn spezialmain autas.

Auters chantuns elavuran sumegliant

En 17 chantuns èn moziuns sumegliantas sco a Turitg pendentas. Er sin stgalim naziunal datti discussiuns davart ina tala statistica. Il Cussegl naziunal è gia s'exprimì per ina tala statistica, uss è la fatschenta tar il Cussegl dals chantuns. Er en il parlament aveva la PPS argumentà che la libertad d'exprimer l'opiniun stoppia restar:

