Sur in WLAN public pon hackers survegnir access a datas privatas. Per che quai n'è betg uschè simpel pon ins installar in VPN (virtual privat network). Cun il VPN pon ins zuppar l'atgna identitad en l'internet. Anc meglier fissi da far in hotspot privat cun il telefonin. Sch’ins vul uss duvrar l'e-banking ins sa quai far cun in tablet u computer. Cun il telefonin na fissi betg ina bun'idea. Il telefonin survegn in code per SMS per avrir l'e-banking. Sch’in hacker ha access al telefonin n’èsi betg pli in problem per malduvrar las datas dal conto.

Il telefonin pon ins tuttina duvrar per pajar. Per exempel cun l'app «Twint» u autras applicaziuns. Attenziun tar apps che n'èn betg uffizialmain da la banca. L'app pudess esser in engion da hackers. Sch'ins n'è betg segir sche l'app è segira pon ins er adina guardar sin la cifra da downloads u er leger las recensiuns.

Sch'ins na vul betg esser sin il radar da hackers resta be la varianta tradiziunala, numnadamain da pajar cun daners bluts.

RR actualitad 12:00