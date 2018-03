Diversas polizias chantunalas da la Svizra tudestga averteschan da mails cun il speditur «Polizia chantunala». Quels cuntegnian en l'annexa in virus. La polizia cusseglia da stizzar quest mails senza avrir els.

Avertì da tals mails ch'han sco annexa in document da Word cun in virus han tranter auter las Polizias chantunalas dad Argovia, Basilea-champagna, Berna, Turitg e da la Svizra Centrala. Il text en ils mails saja scrit en in tudestg manglus ed fetschia attent sin ina persuna privlusa en il conturn. Las autoritads accentueschan en las communicaziuns che quests mails na sajan betg dad els.

