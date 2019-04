Per sms ni mail infurmescha l’attest da vaccinaziun digital, sch'igl è uras per ina nova squitta – scriva l'Uffizi da sanadad federal.

Ils medis e las medias èn enconuschentas per lur scrittiras pauc legiblas. Er sch'ins riva da leger tge che stà sin l'attest da vaccinaziun èsi per blers grev da chapir tge vaccinaziuns ch'ins ha – ed oravant tut tgeninas che duain vegnir renovadas.

Attests pli chapibels per in e mintgin

Per tgi che vul datti parallel a l'attest analog l'attest digital. Quel infurmeschia perfin per sms u mail sch'ins sto far ina nova squitta, declera il responsabel per la recumandaziun da vaccinaziun tar la Confederaziun, Mark Witschi.

L'avantatg da l'attest digital è tenor l'Uffizi da sanadad BAG l'accessibilitad. Dapertut nua ch'ins ha colliaziun cun l'internet han ins access a las infurmaziuns: Pratic saja quai en cas dad accidents u sch'ins è en l'exteriur.

Digital saja d'avantatg – tant tenor ils medis ...

Perfin la gronda part dals medis e da las medias sajan per l'attest digital, di Jürg Schlup da la federaziun dals medis svizzers FMH. Cun il sistem possia mintga persuna decider sezza tgi che ha access a las datas da vaccinaziun. Quai saja per ils medis in dals puncts principals.

... sco er tenor la protecziun da datas

Entant che mintgina e mintgin possia decider sez, sch'ella u el vul digitalisar las datas na dettia quai er betg interferenzas cun la protecziun da datas – uschia la pledadra da medias da l'incumbensà federal per la protecziun da datas e per la transparenza EDÖB, Silvia Böhlen.

Els n'hajan betg examinà il cas en detagl. Quai che saja previs per proteger las datas saja rendì chapibel e servia sco basa per mintgin per decider, sch'ins vul digitalisar las datas u betg. La responsabladad finala saja dentant tar la firma, che porscha – ensemen cun l'uffizi da sanadad federal – il servetsch da l'attest digital.

Fin oz èn sa registradas 214'000 persunas, scriva il BAG en ina communicaziun. Las datas duajan er vegnir duvradas per far statisticas – dentant quai tenor Mark Witschi be sin basa anonima.

RR actualitad 07:10