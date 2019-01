Zonas protegidas per l’aua sutterana vegnian tranter auter er duvradas da l’agricultura u ch’i dettia là bajetgs ubain vias e binaris, scriva l'Uffizi federal d'ambient. Quest diever dubel possia esser in privel per las tschiffadas. Quai è per exempel il cas, sche auas persas dals bajetgs u benzin ed ieli da transports culan en il terren e tschufrognan l’aua sutterrana.

Tenor l’Uffizi federal d’ambient dovri perquai dapli indrizs tecnics per proteger l’aua da baiver. Per exempel reservuars per aua tschuffa u indrizs per filtrar l’aua sutterrana. Tut quai custia dentant. Ils custs stoppia la populaziun purtar.

