Noss redactur Ivo Orlik è stà live a la Giardina, l'exposiziun da curtins ad Oerlikon. Sin quatter auzadas e set hallas datti da vesair tut quai che ha da far cun curtins, flurs ed uschia vinavant.

Betg pli be surfatschas grondas pon vegnir striunadas en bels curtins. Na, er balcuns, vias pitschnas u curtins en nischas sa laschan striunar en bels curtins per sa retrair dal stress dal mintgadi. A la Giardina ad Oerlikon pon ins ir a rimnar ideas per midar ses curtin en l'idilla giavischada.

Propi il trend da quest onn è l'aua. I dat differentas pussaivladads da lavurar cun aua en il curtin, per exempel cascadas u pitschens laghets. Er in tema èn bonsais ch'èn adina puspè da vesair.

