Svizra - Audiziun pertutgant la cunvegna da basa cun l'UE

Dapi il cumenzament da december è il resultat da las tractativas per ina cunvegna da basa tranter la Svizra e l’Uniun Europeica sin maisa. Uss vai per la dumonda duai la Svizra suttascriver quella ni betg? La cumissiun per la politica exteriura dal Cussegl naziunal ha discutà publicamain.