Grondas speranzas han ins en ils tests svelts. Las proceduras d'examinaziun han dentant er lur mancanzas.

Cun ils tests svelts dal concern farmazeutic Roche augmenta la Confederaziun las capacitads per ils tests da corona. Cun ils tests svelts d'antigen ed ils tests usitads da PCR ha la Svizra a disposiziun mintga di 80'000 tests e betg pli mo 30'000 sco fin qua. Auter che tar ils tests da PCR na cumprovan ils tests svelts nagin material genetic dal virus, mabain tscherts proteins da la crosa dal virus. Sco prova serva in sfrusch dal nas e da la faringia ch'ins metta en in liquid e suenter sur ina sdrima palpiri. Suenter radund 15 minutas è il resultat avant maun.

Cun augmentar ils tests da Covid-19 sajan ils resultats pli spert avant maun ed uschia possian ins er infurmar pli svelt ils umans ed ils pazients infectads pon vegnir isolads pli svelt, dian ils experts.

Per tadlar curt e concis: