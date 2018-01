Augment dal pretsch d'abiziuns è passà

En Svizra na creschian ils pretschs per abitaziuns da proprietad betg anc dapli. Da quai avis è almain la banca gronda UBS. L'onn passà sajan ils pretschs per l'emprima giada dapli l'onn 2000 stagnads.

Tenor in studi da la banca gronda UBS saja la raschun principala ch'ils tschains da locaziuns sajan sa reducids, ch'i dettia bleras abitaziuns vidas e ch'i vegnia construì vinavant novas abitaziuns. Ils pretschs per abitaziun affittadas sajan gia ì enavos in onn avant ch'ils pretschs d'abitaziuns da proprietad. Ils tschains sajan ì engiu l'onn 2016 per l'emprima giada dapi la midada dal millenni.

10'000 abitaziuns memia bler

En il medem mument restia l'activitad da construcziun auta. Adina dapli abitaziuns sajan vidas. Per l'ina che l'immigraziun saja ida enavos e per l'autra saja la populaziun creschida il 2017 per in terz pli pauc che l'onn 2013. Sche quai giaja vinavant uschia, possia i dar in nov record da abitaziuns vidas.

« I na fa betg surstar ch'ils tschains van enavos, sche la populaziun crescha pli plaun ed i vegn tuttina bajegià bler. » Claudio Saputelli

Spezialist d'immobiglias da la banca UBS

Adina sch'i dettia dapli abitaziuns vidas, sche lura giajan era ils tschains da locaziun enavos, uschia Claudio Saputelli, il spezialist d'immobiglias da la banca UBS, envers las medias.

