AUNS e PPS: Iniziativa cunter la circulaziun libra da persunas

A la radunanza da commembers ha l'Acziun per ina Svizra independenta e neutrala decidì d'elavurar ensemen cun la PPS in'iniziativa cunter la circulaziun libra da persunas.

La decisiun è crudada senza cuntravuschs. L'iniziativa vegn lantschada la segunda mesadad da quest onn. Il text definitiv da l'iniziativa sto anc vegnir definì. Fin ch'igl è uschè lunsch duai anc dar ina lunga e lada discussiun da las differentas propostas per il text da l'iniziativa. Quai ha ditg Casper Bader che presidiescha la gruppa da lavur per l'iniziativa. Ils delegads da la Partida populara svizra ston anc dar glisch verda a quella gruppa da lavur, ils 24 da zercladur a chaschun da la radunanza.

Trais propostas stattan en discussiun

La pli simpla proposta prevesa che la circulaziun libra da persunas cun l'Uniun europeica vegn desditga entaifer sis mais suenter la votaziun. Pervi da la uschenumnada 'clausula da guillotina' èsi pussaivel ch'il ulteriurs contracts bilaterals cun l'UE vegnissan era desditgs.

La secunda proposta prevesa sper la desditga da la circulaziun libra da persunas er anc in scumond per novs contracts da dretg internaziunal. Pli exact, per contracts che permettan ad in dumber nundefinì da persunas da l'exteriur la circulaziun libra.

La terza proposta sa differenziescha da las autras qua tras ch'ella desista da la desditga da la circulaziun libra da persunas. I fiss dentant previs da simplamain scumandar la circulaziun libra da persunas cun l'UE, era en furma da novs contracts. La terza proposta parta da l'avis che l'UE ha sezza in grond interess da mantegnair ils contracts bilaterals cun la Svizra e ch'igl è pussaivel da schliar la circulaziun libra da persunas senza desditga.

