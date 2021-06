Ils mais avrigl e matg èn stads relativ fraids – uss van las temperaturas ad aut. En la Mesolcina, en il Tessin e per part en il Vallais èn las temperaturas idas sur 30 grads la fin d'emna.

Il favugn dal nord ha surtut en il Tessin augmentà las temperaturas. En la planira da Magadino hajan ins mesirà 34,1 grads, a Lugano passa 33 grads. Tenor SRF Meteo tutgan quellas temperaturas tar las pli autas mesiradas durant il zercladur. A Sion, la chapitala dal Vallais, hajan ins la sonda mesirà cnap sur 30 grads.

En il nord dal pajais n'hai anc betg bastà per dis da chaliras. Ina pitschna front d'aria fraida haja la sonda anc sbassà in pau las temperaturas. En intgins lieus hai er anc pluvì in pau.

Dis da chaliras en vista

Ils proxims dis dettia er en il nord da la Svizra dis da chaliras. Las temperaturas s'augmentian mintga di, la gievgia saja il pli chaud di da l'emna, scriva SRF Meteo. Vers la fin da l'emna stoppian ins far quint cun urizis.