Aurora – las interpresas svizras augmentan investiziuns

Las interpresas svizras investeschan puspè dapli. Per quest onn planiseschan ellas d'augmentar las investiziuns en media per radund 8%, quai mussa in questiunari da l'institut da perscrutaziun KOF. Las interpresas èn cunquai uschè optimisticas sco dapi il 2014 (avant il schoc dal franc) betg pli.