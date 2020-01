En parts da l’Australia ha la polluziun da l’aria en connex cun ils incendis da chagliom cuntanschì in nivel critic. En la principala da Canberra han las autoritads avertì la populaziun da star a chasa. Sgols èn vegnids stritgads, museums, butias ed universitads èn stadas serradas. Emploiads dal ministeri da l’intern duain restar a chasa per dus dis.

Legenda: Scott Morrison «Ils incendis furieschan anc adina, e vegnan anc a furiar durant mais.», di il primminister da l'Australia. Keystone

En ils stadis federativs da New South Wales e Victoria ardan anc adina dapli che 170 incendis. Il primminister Scott Morrison vegn crititgà ferm pervi da ses management da crisa. Tranter auter è el stà en vacanzas a Hawai, cura ch'ils incendis furiavan gia en l'Australia. Suenter squitsch da la populaziun e las medias ha el alura interrut sias vacanzas. Plinavant ha el annunzià ina agentura naziunala che duai sa fatschentar cun las consequenzas da la catastrofa. In fond duai survegnir il decurs dals proxims dus onns almain duas milliardas dollars australians (1,2 milliuns euros) – daners per purs, fatschentas pitschnas ed abitants pertutgads.

70'000 kilometers quadrats

Dapi l’entschatta dals incendis l’october èn almain 24 persunas mortas. Millis da chasas èn vegnidas destruidas. Las flommas han devastà ina surfatscha da radund 70'000 kilometers quadrats. Quai correspunda a la surfatscha da la Baviera u ad in tschintgavel da la Germania. La Svizra ha ina surfatscha da 41'000 kilometers quadrats. Il militar duai gidar da sutterrar animals crappads. Las consequenzas per la flora e fauna australiana na pon ins anc betg calcular.

RTR novitads 09:00