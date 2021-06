Pervi da privel da najar saja meglier da visitar in bogn public che da far bogn en flums, auals u lais. La Societad svizra da salvament admonescha en vista a la fin d’emna. Ils flums mainian actualmain bler’aua, uschia saja il current pli ferm e l’aua pli fraida. Da visitar in bogn public saja pli segir.

Il 2020 èn 46 persunas najadas

L’onn passà èn 46 persunas najadas, uschia la Societad svizra da salvament. Tranter quels eran 32 umens, 10 dunnas e 4 uffants. 25 persunas èn najadas en flums ed auals, 19 en lais, ina persuna en in pool a chasa ed ina persuna en in batschigl d'uffants.

Ord l'archiv

Blers sutvaliteschan ils privels da las auas ed uschia capitan adina puspè accidents mortals.