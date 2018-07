Ils documents correspundents ha l'Uffizi federal da traffic empustà tar la Posta, sco la pledadra da l'uffizi – Olivia Ebinger – ha ditg envers radio SRF. Els hajan divers indizis ch'i valia la paina da sa fatschentar cun la pratica da l'Auto da Posta avant il 2007.

Il favrer era vegnì a la glisch che l'Auto da Posta aveva incassà illegal subvenziuns da var 100 milliuns francs e quai dal 2007 fin almain il 2015.

Nagin rembursament

L'uffizi federal da traffic lascha dentant avert, sch'el vul pli tard pretender enavos daners per il temp avant 2007. Giuridicamain fiss quai strusch pussaivel perquai ch'ils delicts fissan scadids suenter 10 onns. La Confederaziun pudess pia betg pli pretender in rembursament, pussaivel fiss be in pajament voluntari da la Posta.

