Legenda: Keystone

Il Procuratur public general Michael Lauber haja violà pliras obligaziuns d'uffizi. A questa conclusiun vegn l'autoritad da surveglianza da la Procura publica generala. Lauber haja pliras giadas ditg la nunvardad ed haja agì a moda betg loiala. Perquai duai sia paja vegnir scursanida.

Crititgà vegn er il sa cuntegnair da Lauber: Lauber crodia en egl perquai ch'el saja stinà ed el haja ina faussa chapientscha da ses uffizi, scriva l'autoritad da surveglianza vinavant.

Reducziun da paja da stgars 24'000 francs

L'autoritad discurra d'in dumber considerabel da violaziuns d'obligaziuns d'uffizi. Sco sancziun disciplinara reducescha l'autoritad da surveglianza la paja dal procuratur public general per 8%, quai per in onn. La reducziun da paja maximala che fiss stada pussaivla fiss stada 10%. Sin la paja da Michael Lauber fa la reducziun ora 23'827 francs tar ina paja annuala da 297'844 francs.

Positiv ha l'autoritad valità ch'i n'hajan chattà naginas indicaziuns che Lauber haja survegnì daners, chaussas u in avantatg persunal entras ses sa cuntegnair.

Violà obligaziun da fidaivladad

Il procuratur public general saja obligà sco tut ils auters emploiads publics da sa tegnair vid l'obligaziun da fidaivladad, tar quella tutgia er da sa cuntegnair a moda loiala. Cun discreditar l'autoritad da surveglianza a l'entschatta da sia procedura disciplinara, haja Lauber cuntrafatg a quella.

El haja impedì las examinaziuns cun empruvar d'influenzar las dumondas per actas e per infurmaziuns che l'autoritad haja tschentà. Per part sajan quellas lura s'entardadas u vegnidas refusadas. Plinavant haja el definì temas davart ils quals il persunal possia discurrer cun l'autoritad e davart tge temas betg.

Vinavant haja Lauber fatg amogna a persunas che avessan gì da dar pled e fatg da surpigliar ils custs per l'advocat sur la procura publica. Uschia sajan tschertas persunas vegnidas en in conflict d'interess. Plinavan haja el ordinà persunalmain ch'ils custs da si'atgna validitad giuridica vegnian surpigliads da la procura publica federala. Cun quai haja el violà il «Code of Conduct» e betg resguarda conflicts d'interess.

Pussaivladad da far recurs

La procura publica federala haja prendì per enconuschientscha la communicaziun da l'autoritad da surveglianza. Lauber po anc far recurs entaifer 30 dis encunter questa decisiun da l'autoritad da surveglianza.

