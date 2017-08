Autoritads defendan lur agir en il cas dals animals torturads

Pervi d'in sbagl da procedura n'ha l'um betg pudì vegnir sentenzià gia avant trais onns.

La Polizia chantunala da la Turgovia ha evacuà il glindesdi tut ils 250 animals dal bain dal commerziant da chavals a Hefenhofen. Er ha ella arrestà il commerziant che vegn suspectà d'avair torturà ils animals. Probabel dastga el mai na pli tegnair animals.

Protecturs d’animals crititgeschan dentant che quest scumond vegnia bler memia tard. Il cusseglier guvernativ Walter Schönholzer ha defendì il proceder da las autoritads: Ellas hajan gia reagì avant trais onns, ma pervi dad in sbagl da procedura haja il Tribunal federal annullà il scumond. Uschia n’hajan las autoritads dal chantun betg pudì far insatge. Pir grazia a las fotografias che cumprovan las relaziuns catastrofalas sin in bain puril, saja lura stà pussaivel da reagir danovamain.

