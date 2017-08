Autoritads fan squitsch sin cassas da malsauns

Las premias duain s'augmentar pli pauc l'onn proxim, quai pretendan la Confederaziun ed ils chantuns en ina communicaziun communabla.

L'intervenziun dal Cussegl federal en las tariffas da medis Tarmed stoppia avair in effect sin las premias. Quai pretendan la Confederaziun ed ils chantuns communablamain. Ils respargns entras la nova tariffa na dastgian betg vegnir guntgids. Perquai duain ils chantuns guardar, uschia vegn scrit.

Santésuisse aveva numnadamain relativà las spetgas. Ils respargns vegnian ad esser pli bass che spetgà. Pli baud hajan ils medis spezialists numnadamain reagì sin midadas da la tariffa cun augmentar il dumber da tractaments. Ma tenor chantun e Confederaziun stoppia quai vegnir evità. Ils respargns stoppian avair in effect sin las premias.

Auter che Santésuisse è l'associaziun da cassas da malsauns, Curafutura d'accord cun las autoritads. El suppona che l'intervenziun tar las tariffas da medis frainia il svilup da las premias. Il potenzial da spargn da 470 milliuns francs saja realistic. Ils commembers da l'associaziun quintian en quai en lur premias per l'onn 2018.

Ils represchentants da la Confederaziun e dals chantuns hajan era discutà autras mesiras per franar ils custs adina pli auts per la sanadad. Els èn d'accord che tractaments ambulants duain vegnir promovids. Ils chantuns sajan dentant cler cunter ina finanziaziun unitara da prestaziuns ambulantas e staziunaras, sco quai ch'i vegn discutà il mument en il parlament. Els supponan ch'ils custs vegnian uschia be spustads ma betg spargnads.

