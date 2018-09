Tenor il preventiv da la Confederaziun per il 2019 muntan ils custs dentant mo a 3,7 milliardas ubain a 5,1% da las expensas. Da quellas 3,7 milliardas èn radund dus terzs pajaments directs als purs. Tenor Avenir Suisse èn quests custs per l'agronomia mo ina pitschna part da tut ils custs da l'economia publica. Sco la fabrica da reflexiun liberala numna en in studi, muntian ils custs totals a var 20 milliardas francs per l'agricultura ed il nutriment.

Custs da record per consuments

Malgrà custs immens per lur products sa lamentian ils purs che lur entradas stagneschian u daventian schizunt pli pitschnas. Per ils consuments hajan ils pretschs dentant cuntanschì in'autezza da record. Avenir Suisse pretenda perquai refurmas.

Cun in program da 10 puncts vuless l'organisaziun sbassar ils custs per l'agricultura ed il nutriment per 14,4 milliardas francs. Ils puncts cumpiglian tranter auter diversas deregulaziuns en l'agricultura e l'avrir ils cunfins per products agrars. En il medem mument survegnessan ils purs la pussaivladad da sa sviluppar tar interprendiders.

Uniun purila grittentada

L'uniun purila ha reagì a moda grittentada sin las pretensiuns dad Avenir Suisse. Il studi menziunà saja absurd e cuntegnia propostas abstrusas. Quai saja be acrobatica cun cifras ed Avenir Suisse veglia abolir l'agricultura dals purs.

Che l'agricultura svizra na saja betg capabla da concurrer, saja ina veglia lira, scriva l'Uniun purila vinavant. L'agricultura sezza saja confruntada cun custs fitg auts. Ils pajaments directs sajan liads vi da las pretensiuns a l'ambient ed al bainstar dals animals.

