Ins stoppia far quint cun grondas undas, ed i saja pussaivel ch'il livel da l'aua creschia fitg anetg. Quai han las autoritads per la protecziun da la populaziun da la citad da Turitg communitgà gievgia suentermezdi sin Twitter.

Encunter saira ha la Polizia chantunala da Turitg lura communitgà la fin dal privel per la populaziun. L'avertiment d'aua gronda ha da far cun in test da l'ovra idraulica Etzel nua ch'ins ha laschà ir dapli aua sur il mir da fermada.

RR novitads 15:00