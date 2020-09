La Germania avertescha da viadis en ils chantuns Vad e Genevra. La raschun è che las cifras d'infecziun cun il coronavirus creschan. In avertiment n'è betg in scumond, ils singuls Bundesländer pon dentant pretender da persunas che returnan ord ina da quellas regiuns dad ir en quarantina. Ultra da quai vala en Germania in'obligaziun da far in test da corona per viagiaturs or da regiuns da risico.

Avertiments da viadi ha la Germania tranter auter era dà ora per pliras regiuns en Frantscha, per parts da la Croazia e per la chapitala da la Tschechia, Prag.