Per Dieter Schwank, il directur general da la AlpTransit Gotthard, va cun l’avertura dal Ceneri in project da generaziun a fin.

Igl è ina construcziun imposanta, il medem mument dentant era eleganta. Il viaduct che maina da Bellinzona en in caraun viaden en il tunnel da basa dal Ceneri. Bunamain 15 onns èsi vegnì lavurà vid ils dus tunnels che mainan 15 km da Camorino el Sopra-Ceneri a Vezia el Sotto-Ceneri. Dad ussa surdar l'entir manaschi a ses destin na saja dentant betg mo per el in mument tut spezial, di Dieter Schwank, guardond en direcziun dal portal nord.

Quai è ina prestaziun da l’entira squadra. Nus essan loschs e ventiraivels che nus essan ussa uschè lunsch che nus pudain surdar a ses destin la NEAT, respectivamain il tunnel da basa dal Ceneri.

Dapi passa diesch onns lavura Schwank per la AlpTransit Gotthard, dapi il 2017 è el il pli aut responsabel per la construcziun da la transversala atras la Svizra – in lung temp. Ed i na fa perquai betg smirvegliar che Dieter Schwank senta era in zic la melanconia en quest mument istoric.

Jau pens quai è sco tar in uffant ch’è daventà creschì, suenter in temp da construcziun da 15 onns. Sch’ins surdat quai en la responsabladad dad insatgi auter, ston ins ir dapart. Ma quai faschain nus gugent, perquai che nus savain che quai funcziuna.

Maletg 1 / 3 Legenda: Vista sin il portal nord dal tunnel da basa dal Ceneri. AlpTransit Gotthard Maletg 2 / 3 Legenda: Ina construcziun imposanta, il medem mument dentant era eleganta - il viaduct a Camorino. Keystone Maletg 3 / 3 Legenda: Il viaduct maina da Bellinzona en in caraun viaden en il tunnel da basa dal Ceneri. Keystone

Il Ceneri è suenter il Gottard ed il Lötschberg il terz lung tunnel da la NEAT, ed era il davos dad els ch'ins ha realisà. Quai na muntia dentant betg, ch'el saja stà il pli simpel da construir, malgrà las experientschas ch'ins haja fatg tar tschels dus tunnels, di Schwank.

Els hajan empruvà da minimar las ristgas. Cun tunnels da sondagi hajan els retschertgà la geologia, las structuras dal terren. Malgrà tut las stentas, haja era tar il Ceneri dà inqual surpraisa, ch'ins haja dentant adina pudì surventscher – grazia a la buna collavuraziun dals geologs e dals inschigners. Ina tut autra sfida saja stada da tegnair pass cun il svilup da la tecnica. Per exempel il binari cun current electric ch'ins haja installà vid il palantschieu sura dal tunnel. Il Ceneri saja l’emprim tunnel d’auta spertadad, nua ch'ins haja installà in uschè lung binari.

Il tunnel da basa dal Ceneri saja halt schon dapli che simplamain in ulteriur tunnel tras ina muntogna svizra. I saja in project da generaziun che saja ussa cumplettà, di Dieter Schwank, e mira cun in surrir ed ina detga purziun luschezza sin l'ovra imposanta.