L'aviun F-35 A haja tar l'evaluaziun fatg en bunamain tut las categorias ils pli blers puncts. Grazia als sensurs moderns hajan las pilotas ed ils pilots ina meglra survista da la situaziun – quai saja tar il servetsch da polizia aviatica da grond avantatg.

Legenda: 36 aviuns da cumbat dal model F-35 A duain en futur proteger il spazi d'aria da la Svizra. Keystone

Plinavant sajan els per var 2 milliardas francs pli bunmartgads ch'ils auters aviuns. Ils custs totals per cumprar e per mantegnair ils aviuns muntan a var 15,5 milliardas francs per ils proxims 30 onns.

Protecziun da l'aria dal fund

Sper ils aviuns da cumbat ha il Cussegl federal decidì da vulair cumprar in nov sistem per la defensiun cunter aviuns. Il Cussegl federal vul cumprar tschintg models dal sistem Patriot. Quel vegn producì da la firma Raytheon dals Stadis Unids. Er quel sistem haja fatg tar l'evaluaziun ils pli blers puncts. Plinavant saja quai la varianta la pli bunmartgada.

Legenda: Cun quest sistem vul la Svizra proteger en futur il spazi d'aria dal fund or. Keystone

Schon annunzià iniziativa cunter ils novs aviuns

Sche l'aviun da cumbat F-35 A vegn propi a sgular en futur tras il spazi d’aria svizzer, vegn probabel il suveran a decider. Tant la Partida socialdemocratica sco er la Gruppa per ina Svizra senz'armada (GSOA) han annunzià da lantschar in'iniziativa per impedir la cumpra.

Er il resultat da la davosa votaziun dal settember passà è stà fitg stretg: Cun be 50,1% vuschs Gea ha il suveran svizzer decidì da cumprar novs aviuns da cumbat.