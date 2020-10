Il servetsch svizzer d’inquisiziun da segirezza SUST crititgescha l’aviatica militara. Concret vai per dus jets da cumbat F/A-18 ch’èn vegnids il favrer 2018 memia datiers dad in helicopter civil sur il Lai da Turitg.

Questa situaziun privlusa avessan ins pudì evitar, sch’ils aviuns da cumbat da l’armada avessan in sistem tecnic per far attent sin collisiuns eventualas, scriva il Servetsch svizzer d'inquisiziun da segirezza SUST en ses rapport final. Ins haja gia pliras giadas fatg attent l’armada sin quest problem. Che quai sistem manchia, saja surtut ina ristga tar sgols sbass cun auta sveltezza en spazis d’aria che vegnan duvrads da l’aviatica civila. I saja be d’engraziar ad in fatg fortunà, ch’ils aviuns na sajan betg anc vegnids pli datiers u schizunt collidads cun l'helicopter.

I dovra in sistem cumpatibel per aviatica militara e civila

L’Uffizi federal per l’aviatica civila stoppia ussa garantir ensemen cun l’aviatica militara, ch’ils aviuns da cumbat vegnian er equipads cun ils sistems d’avertiment che sajan cumpatibels cun ils standards per aviuns civils.

L’avischinaziun privlusa era capitada ils 20 da favrer 2018 sin in’autezza da radund 700 meters sur l’insla Ufenau. Il helicopter era partì da l’insla per in transport en direcziun Pfäffikon.