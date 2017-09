Aviun pitschen croda – duas persunas mortas

Oz, 7:41, actualisà a las 11:09

SDA / Alexi Baselgia

Tar in accident cun in aviun pitschen a Braunwald en il chantun Glaruna èn omadus passagiers morts. Il motiv per la crudada dal aviun n’è betg enconuschent.