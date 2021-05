En Svizra è sa furmada in'allianza encunter la cumpra d'aviuns da cumbat americans. La gruppa per ina Svizra senza Armada GSoA, la PS ed ils Verds na vulan nagins aviuns da cumbat dal tip F-35 ed F/A 18. L'allianza crititgescha che l'aviun F-35 haja manglaments ed il F/A-18 na cuntanschia betg la durada da vita pretendida.

Els han perquai mintgin inoltrà in text d'iniziativa a la Chanzlia federala. En ina communicaziun hai num ch'i vegnia ignorà la voluntad da la populaziun sch'il Cussegl federal sa decidia per in da quests dus aviuns. Els vegnian perquai a lantschar ina cunteriniziativa.

Il settember passà avevan be paucas milli vuschs decis davart la cumpra da novs aviuns da cumbat.