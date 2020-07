Il responsabel per il chapital da la AVS, Manuel Leuthold, ha quietà davart las perditas entras la crisa da corona. Il minus per la fin da zercladur muntia tranter 1,5 e 2%, ha il president dal fond da cumpensaziun da l'AVS Compenswiss ditg envers la Sonntagszeitung.

Quest minus correspundia ad ina sperdita da 500 fin 750 milliuns francs. L'influenza sin l'entira facultad dal fond è tenor Leuthold dentant pitschna. Las ovras socialas AVS, AI ed urden da cumpensaziun dal gudogn EO hajan reagì gia il favrer – cura ch'ils curs d'aczias variavan – e reducì la quota dad aczias. Uschia sajan els stads preparads meglier sin la crisa, ha accentuà Leuthold. Ch'ils curs dad aczias èn sa revegnids uschè svelt, saja vegnì surprendentamain.

Investiziuns fitg liquidas

Er en la pli nauscha fasa da la crisa sajan las rentas però stadas garantidas, ha ditg il manager da chapital. Las ovras socialas ch'administreschan sur Compenswiss radund 35 milliardas francs impundian ils daners adina en investiziuns fitg liquidas. Uschia saja pussaivel da revender quellas aifer curt temp. Be var 15% da las investiziuns sajan grev da vender, ha ditg Leuthold envers la Sonntagszeitung.

Retard tar contribuziuns da las assicuranzas

Dat en egl a las ovras socialas èsi dentant, che las contribuziuns da las assicuranzas socialas vegnan pajadas tard. Per mez da l'onn sajan las ovras cun 1 milliarda sut il budget. Ina uschè gronda differenza n'hajan els anc mai gì, ha ditg Leuthold.

El vesa trais raschuns per quai: Sco emprim hajan las interpresas pervi da la crisa survegnì pli ditg temp per pajar las contribuziuns. Sco segund dettia pervi dal coronavirus er dapli interrupziuns tar las contribuziuns. E sco terz haja er la lavur curta in effect.

Ord l'archiv da SRF: