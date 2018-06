La svieuta dal concern d’energia da l’Argovia è sa reducida l'emprim mez onn da fatschenta 2017/18 (per la fin da mars) per 15% sin 2,54 milliardas francs. Responsabels per questa reducziun sajan ils pretschs d’energia bass e la quantitad bassa d’energia en il martgà a l’engrossa talian, pretsch d’electricitad pli bass en Svizra e la indemnisaziun d’expropriaziun da Swissgrid, argumentescha l’Axpo il glindesdi en ina communicaziun a las medias.

Axpo scriva tuttina da resultat operativ ferm

Il resultat da gestiun (EBIT) ha perfin sa sbassà per 36% u 146 milliuns sin 259 milliuns. Tuttina scriva l’Axpo en sia communicaziun da medias dad in resultat operativ ferm.

Il gudogn net è cun 196 milliuns francs per radund 54% pli bass che l'onn avant. Questa reducziun haja da che far dad ina vart cun in midament en il portfolio da vaglias. Quel haja purtà l’onn passà in gudogn extraordinari da 60 milliuns. Da l’autra vart haja sa sbassada la rendita or dal fonds per serrar e dismetter ovras atomaras per dus pertschient quai che correspunda ad ina reducziun da 50 milliuns.

Previstas maschadadas per l'avegnir – surtut per forza idraulica

La situaziun sin il martgà d’energia restia tuttina difficila, valitescha l’Axpo. Surtut la forza idraulica indigena restia sut squitsch.

