En il cumbat cunter il coronavirus è l’Uffizi federal da sanadad BAG per ina nova strategia da testar. Quai mussa in sboz per in’ordinaziun.

En quai sboz appellescha il BAG als chantuns da far regularmain tests da corona en chasas d’attempads, scolas ed interpresas. La finamira saja da fugir da la spirala dal lockdown, hai num. Sch'i reussescha regularmain da testar 30% da la pupulaziun mobila, lura fissi pussaivel da tegnair bass durabel la rata da possitivitad e la valur da R.

En il Grischun vegn testà a moda vasta

Il model per ils tests en l’entir pajais è tenor il «SonntagsBlick» e l’agentura da novitads Keystone/SDA, il chantun Grischun. Là vegni testà a moda vasta. A partir da mesemna èn previs 20'000 test per emna. Il president da la conferenza dals directurs da sanadad chantunals, Lukas Engelberger, è avert envers questa strategia. El è da l’avis ch’ils chantuns pudessan sustegnair quella. Decider decida però il Cussegl federal.

