Quai ha ditg il directur da l'Astra, Jürg Röthlisberger, envers la gasetta NZZ am Sonntag. En connex cun la planisaziun dal territori e l'ecologia saja però anc da surmuntar intgins obstachels.

Tenor Jürg Röthlisberger pudess p. ex. il traffic en direcziun da Turitg vegnir manà sut e quel en direcziun Berna sura. Ubain ils camiuns sut ed ils autos da persunas sura. L'idea vegnia uss examinada en detagl.

Plinavant ha il schef dal Astra menziunà ulteriuras adattaziuns che sajan en planisaziun per distgargiar la situaziun sin las vias. Tranter auter projects da schlargiar, adattaziuns temporaras da la spertadad, ubain strivlas da panna sco terz vial e la pussaivladad da surpassar dretg en situaziuns da traffic spess. In project è tranter auter er in quart tunnel al Baregg.

RR novitads 08:00