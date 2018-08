Datiers da la staziun principala a Turitg è rut or in grond incendi.

Las forzas da salvament sajan stadas en acziun cun in grond dispositiv per cumbatter las flommas e per impedir ch’ulteriurs bajetgs piglian er fieu. Tenor la polizia saja l’incendi rut or enturn las 2:30. Enturn las 4:00 hajan ils pumpiers gì sut controlla las flommas en il plaun sut il tetg.

In policist haja in trauma d'udida. Dad ulteriurs blessads na datti naginas indicaziuns. La polizia ha serrà l’areal enturn la staziun. Daco che l’incendi saja rut or, n’è anc betg cler. Tenor perditgas hajan ins udì duas explosiuns.

Dal bajetg pertutgà sa tractia dad in edifizi commerzial visavi il provisori dal Globus. En il bajetg hai dà dapi in temp lavurs da construcziun.

