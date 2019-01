cuntegn

Svizra - Banca Migros: Ipotecas ed investiziuns portan dapli gudogn

L'onn 2018 è stà in bun onn per la Banca Migros. Cumpareglià cun l'onn avant è il dumber da persunas che fidan lur facultad a la banca creschì per in terz. Il gudogn è però surtut s'augmentà pervi da las fatschentas d'ipotecas e d'investiziuns.